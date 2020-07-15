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لازم تدفعوا مصاريف الترم التاني.. بدوي علام: كل لجنة الكترونية كلفتنا 25 ألف جنيه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:20 م
كل لجنة الكترونية
كل لجنة الكترونية ب 25 الف جنيه
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فرح علاء الخولي
قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع، وعلى المدارس بشكل خاص، وهناك الكثير من اولياء الامور الذين امتنعوا عن سداد مصروفات الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، معقبًا: "ديه دعوات مغرضة".

وتابع المستشار بدوي علام، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن تلك المشلكة في امتناع الاهالي بالدفع باقي المصروفات ، ليس في مصر وانما في الوطن العربي كله، ووزارء التعليم العرب والحكومات العربية اتخذوا قرار بالزام اولياء الامور بدفع مصاريف الترم التاني من العام الماضي.

واوضح ان التعليم عن بعد الذي اتبع في كثير من المدارس خلال فترة الحجر المنزلي لتفشي فيروس كورونا كلف المدارس والمدرسين كثير من المبالغ ، واعداد المواد التعليمية على برامج متخصصة للتعليم عن بعد امر مكلف وبكثير من الاموال.

واشار الى ان اللجان التي قامت بها الوزارة لاجراء امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي على مستوى الجمهورية كلفت الوزارة 25 الف جنيه لكل لجنة امتحانية، لافتا الى ان هذه المبالغ كانت عبء كبير، وهذا غير المواد المطهرة والمعقمة ورفع كفاءة الانترنت بالمدارس وغيرها من الامور.

وشدد على ان يجب على اولياء الامور ان يساعدوا المدرسة على استمرارية العملية التعليمية بنجاح، لان اذا امتنعوا عن الدفع من الممكن ان تغلق المدرسة ولا يجدوا مدرسة تليق لابنائهم.
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