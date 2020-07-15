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محافظات

بتكلفة 120 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير 6 مناطق عشوائية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:19 م
تطوير 6 مناطق عشوائية
تطوير 6 مناطق عشوائية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال تطوير عدد من المناطق العشوائية بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل والتأكد من التزام العاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ التفقدية تأتي لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها لعدد ٦ مناطق غير مخططة من المناطق العشوائية  بمدينة الفيوم وهي "الصوفي والعرضي" و"الحاكورة ومساكن حي جنوب"، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي"، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المرافق بتلك المناطق، فضلًا عن تأهيل البنية التحتية بعدد من المرافق الخدمية بشتى أنحاء المحافظة " طرق ـ مياه شرب وصرف صحي ـ غاز ـ كهرباء وغيرها". 


وأضاف أن تلك الأعمال تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بقيمة 120 مليون جنيه، لتطوير 6 مناطق عشوائية بمدينة الفيوم، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.  

وأشار نائب محافظ الفيوم إلى أن تطوير المناطق العشوائية يأتي انطلاقًا من الدور الذي تقوم به الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية. 

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون البناء والمثمر مع كافة القطاعات، للارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة بما يعود بالنفع في تيسير الخدمات للمواطنين. 
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