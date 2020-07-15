رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال الإنشاءات بالمستشفى الجديد

الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أعمال الانشاءات والبناء بالمستشفيالجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة

وقال عزيز إن المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للجامعة بشكل خاص وذلك لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملى، كما تعد ايضًا اضافة للمنظومة الصحية بشكل عام ، حيث تم انشائها علي مساحة ٢٦ الف و٥٠٠ متر مربع، بطاقه استيعابية تصل الي ٢٨٦ سرير لخدمة أهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة المبنى العلاجى والمبنى التعليمى، ومبنى مسجد المستشفى، حيث تعد تلك المباني الرئيسية التي تتكون منها المستشفي الجديد، بالاضافة إلى المبانى الخدمية كبيت الطاقة، ومحطة المياه.

واوضح "عزيز" ان المبني العلاجي يتكون من دور ارضي واربعة ادوار علوية حيث تم الانتهاء بنسبة ٩٥٪؜ من اعمال التشطيبات بالطابقين الاول والثاني علوي المخصصين للعيادات الخارجية، كما تم الانتهاء بنسبة ٨٥٪؜ من الطابقين الثالث والرابع علوي المخصصين لغرف العمليات ولاقامه المرضي، كما تم الانتهاء من اعمال التشطيبات بنسبة ٨٥٪؜ بالمبني التعليمي الذي يسع لعدد٥٠٠ طالب.

ومن جانبه اوضح العميد خالد محمود حلاوة، المشرف علي تنفيذ المشروع من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الموعد المحدد للانتهاء من التنفيذ في ٣١ يوليو الجاري، موضحًا ان المستشفي الجامعي الجديد يحتاج إلى حوالى ثلاثة شهور للانتهاء من التشطيبات، وذلك بالتزامن مع فرش الأثاثات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.

اقرا ايضا



