حبس مدير مخزن دقيق بلدي استولى على 2 مليون جنيه بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخزن دقيق بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز باثبات عمليات صرف خبز وهمية.





و تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن دقيق بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائه على مبلغ 2 مليون جنيه بدون وجه حق.