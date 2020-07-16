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حوادث

حبس مدير مخزن دقيق بلدي استولى على 2 مليون جنيه بالسلام

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخزن دقيق بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز باثبات عمليات صرف خبز وهمية.

و تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن دقيق بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائه على مبلغ 2 مليون جنيه بدون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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