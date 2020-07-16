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أستاذ فيروسات: تخطي ذروة كورونا مرتبط باستمرار انخفاض الإصابات 14 يوما

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:34 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن أرقام اصابات فيروس كورونا جيدة وفي انخفاض مستمر وهذه الأرقام مريحة .

وأضاف أحمد شاهين في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" استمرار انخفاض أرقام الإصابات طوال 5 متواصلة يني ان المنظومة الصحية في مصر قادرة على مواجهة فيروس  كورونا".

وتابع احمد شاهين:" هناك التزام  من المواطن باتباع الإجراءات الاحترازية  وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد  الاجتماعي".

وأكمل أحمد شاهين:"إذا استمر الانخفاض 14 يوما يعني أن مصر تخطت الذروة".

ولفت أحمد شاهين:"ما زال فيروس كورونا خطيرا للغاية وانخفاض الأعداد لا يعني انتهاء فيروس كورونا ".
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