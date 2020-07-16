أستاذ فيروسات: تخطي ذروة كورونا مرتبط باستمرار انخفاض الإصابات 14 يوما

قال أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن أرقام اصابات فيروس كورونا جيدة وفي انخفاض مستمر وهذه الأرقام مريحة .





وأضاف أحمد شاهين في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" استمرار انخفاض أرقام الإصابات طوال 5 متواصلة يني ان المنظومة الصحية في مصر قادرة على مواجهة فيروس كورونا ".





وتابع احمد شاهين:" هناك التزام من المواطن باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي".





وأكمل أحمد شاهين:" إذا استمر الانخفاض 14 يوما يعني أن مصر تخطت الذروة".



