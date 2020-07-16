AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أستاذ الأدوية والسموم: لا يوجد عقار فاعل حتى الآن لعلاج فيروس كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أعلن الدكتور أشرف بهجت – أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ، عن عدم وجود دواء فاعل حتى الآن أو لقاح للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلا ندوة (دور الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية في تعزيز البحث العلمي لمواجهة أزمة فيروس كورونا "COVID-19") التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

حيث استعرض خلال الندوة الموقف الحالي للدراسات السريرية لعلاج فيروس كورونا، وأشار إلى أنه يوجد استراتيجيتين أو أسلوبين للعلاج:

الاستراتيجية الأولى: استهداف الفيروس باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، أو استخدام بلازما المتعافين أو استخدام الأدوية المضادة للفيروسات حيث تم إجراء تجارب سريرية على عدة أدوية، وتم التركيز على أربعة أدوية منها، ونظرًا لثبوت عدم جدوى العلاج وحدوث أضرار جانبية لدوائين من تلك الأدوية وهما هيدروكسي كلوروكوين Hydroxychloroquine، وعقار آخر كان يستخدم في علاج مرض الايدز وهو عقار مركب من مادتين لوبينافير Lopinavir وريتونافير Ritonavir، فقد تم ايقاف التجارب بالنسبة لهما من قبل منظمة الصحة العالمية ولم يتبقى سوى دوائين لازالت الدراسات السريرية تجرى عليهما حتى الآن وهما:

عقار ريمديسفير Remdesivir: 

ولم تسفر الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى وجود فاعلية كبيرة لهذا الدواء في علاج آثار أو مضاعفات الفيروس، حيث أشارت بعض الدراسات إلى انخفاض نسبة الوفيات من 11.9% إلى 7.1% وانخفاض وقت التعافي إلى 11 يوم لمن تم علاجهم مقابل 15 يوم لمن لم يتم علاجهم.

ولذلك أوصت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول باستخدام عقار ريمدسيفير في الحالات الطارئة فقط Emergency use authorization.

وعقار فافيبيرافير Favipiravir

فقد أشارت الدراسات أن نسبة الشفاء لمن تعاطى هذا العقار كانت 61% مقارنة بنسبة 52% للذين لم يتعاطوا الدواء، كذلك مدة التعافي صارت أقل مع تحسن في أشعة الصدر لمن تعاطى الدواء، ولكن هذه الدراسات لم يتم نشرها ولم يتم تحكيم بعضها حتى الآن.

ب. بلازما المتعافين من كوفيد-19  ((Covid-19 convalescent plasma

لم تشر الدراسات التي أجريت على المرضى الذين تم نقل بلازما المتعافين إليهم، إلى زيادة ذات دلالة احصائية في نسبة التحسن السريري أو تقليل نسبة الوفاة في الحالات المرضية الشديدة، فضلًا عن انخفاض الثقة في فعّالية وسلامة هذا النهج من العلاج، حيث شملت الدراسات عدد قليل من المشاركين وكانت غير منضبطة، كما كان اختيار المرضى غير عشوائي.

حيث تم استعراض ملخص النتائج و الإستنتاجات للدراسات كما يلي:

الاستراتيجية الثانية: استهداف العائل أو المريض وذلك باستخدام أدوية لتهدئة الجهاز المناعي

حيث تبين أن الاستجابة المناعية العنيفة أو العالية تؤدي إلى حدوث مضاعفات والتهابات شديدة بالرئتين وتلف في بعض أجزائها وحدوث تجلط في الدم في الأوعية الدموية.

ولذلك تقوم هذه الاستراتيجية على أساس تهدئة الجهاز المناعي باستخدام أدوية لضبط المناعة ومضادات الالتهاب مثل مشتقات الكورتيزون وكذلك استخدام مضادات التخثر أو التجلط.

وتحتوي هذه الاستراتيجية على (3) مجموعات دوائية وهي:

ديكساميثازون Dexamethasone وقد أشارت نتائج استخدامه إلى خفض نسبة الوفيات بمقدار الثلث في الحالات الشديدة التي تحتاج إلى دعم تنفسي فقط ولا ينصح باستخدامه في الحالات الخفيفة.

مثبطات الانترليوكن IL-6 and IL-1 inhibitors، وأظهرت الدراسات أن استخدامه يؤدي إلى خفض حالات الوفيات لكن هذه الدراسات أجريت على أعداد ليست بالكبيرة.

مضادات التخثر Anticoagulants ، وأظهرت الدراسات أن استخدام مضادات التخثر أدت إلى خفض نسبة الوفيات في الحالات الحادة والحرجة والشديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. نجاح أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا

تناول الدواء بدون طبيب فيه سم قاتل.. تفاصيل بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا

للحالات الحرجة.. مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تنجح مع الجميع.. فيديو

أبرز العلاجات المستخدمة لأعراض فيروس كورونا حول العالم.. فيديو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

من كلوروكين إلى ديكساميثازون.. أبرز أدوية علاج كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

فلوس الصينية وضرب العريس.. أغرب عادات الخطوبة في قرى مصرية

بعد أنباء توقيعه.. رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك.. فيديو

قبل ساعات من الحكم على محمد رمضان.. كواليس أزمة نمبر وان والطيار الموقوف

صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

ماذا تريد إثيوبيا.. تفاصيل 60 دقيقة بين إعلان بدء ملء سد النهضة ونفيه

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

أمينة خليل تحتفل بخطوبتها.. شاهد

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

بعد توقيعه للزمالك .. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار بفرمان من فايلر ..فيديو

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص السفير السعودي في تركيا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور

كاجوال أبيض.. مريم الخشت تستعرض جمالها فى إطلالة جذابة.. شاهد

بفستان أبيض.. أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل خطوبتها