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فن

معاك يا ريس.. أحمد الشامي يدعم القوات المسلحة

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:21 ص
احمد الشامي
احمد الشامي
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مصطفى كرم

وجه الفنان احمد الشامي الدعم للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة في حربها على الإرهاب الذي يهدد أمنها القومي من الغرب. 

ونشر احمد الشامي عبر حسابه بإنستجرام صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقا "معاك يا ريس ومع قواتنا المسلحة .. اي حد يقدر يفهم ان في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا و سبحان الله في نفس اليوم يتم البدء في ملئ سد النهضة اللي اثيوبيا اعلنتها بشكل رسمي اكيد كل ده متفق عليه ... ربنا معاك يا ريس و مع جشنا و حكومتنا و ان شاءالله محدش يقدر علي مصر تحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر ". 

وكان أحمد الشامي شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


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وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.


مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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