أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يوليو 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم في

وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة واعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 23و24 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17و18 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.75جنيه إلى9.25جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.

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بورصة البيض اليوم

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.