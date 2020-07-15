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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال  تعاملات اليوم الأربعاء  15-7-2020، جنيهين لدي محالات الصاغة، وبلغ  سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة  نحو 802 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة ؛ ارتفاعا طفيفا لدي محلات الصاغة ليصل لـ 9145 جنيها منذ أمس.

ولم  يتغير سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو إذ وصل لـ 687 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لـ  533  جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه وأوقية الذهب نحو 28.434 ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 914.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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