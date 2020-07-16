بعد يوم من طرحها.. عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 2 مليون مشاهدة

حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد ، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: " شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام

حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".

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"أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".



