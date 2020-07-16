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فن

بعد يوم من طرحها.. عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 2 مليون مشاهدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام
حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".

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"أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني
ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".

أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.
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