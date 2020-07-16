رئيس نادى إنبى يؤكد عمق العلاقات مع زعيم الثغر

وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الشكر إلى زكريا السيد رئيس نادى إنبى في ضوء التبادل المشترك بين الناديين.





وكان نادي الاتحاد السكندري اتفق مؤخرا مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبــى، على تولى مهام القيادة الفنية والإدارية لناشئين زعيم الثغر.





وأكد الثنائى على عمق العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.





وأشار رئيس نادى إنبى، إلى القيمة الفنية الكبيرة للكابتن القدير إمام محمدين، مشيدًا به وبقدرته على تطوير قطاع الناشئين لكرة القدم لزعيم الثغر والارتقاء به.



