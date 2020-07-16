لم يتقدم أحد اليوم.. 17 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

اقرأ أيضًا:





وتقدم - أيضًا - بأوراق ترشحه كل من، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس حسن علي خليل، وحصل على رمز الأسد ومصطفى حمدي محمود جمعة، وحصل على رمز الحصان.





كما تقدم، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وحصل على رمز الكرسي، والسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وحصل على رمز الفانوس، وطارق المهدي، مسئول قطاع الدلتا بحزب النور، وحصل على رمز النظارة، ووليد سليمان، وحصل على رمز المدفع.



