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محافظات

لم يتقدم أحد اليوم.. 17 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:37 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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محمود زيدان
شهدت لجنة تلقى طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم، هدوءًا تامًا، فلم يتقدم أحد من المرشحين اليوم، وبذلك يتوقف عدد المرشحين عند 17 مرشحًا.

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وكان 15 مرشحًا، تقدموا بأوراقهم، حتى أمس، وهم مرشحو حزب مستقبل وطن الثلاثة، وهم، اللواء حسن بحيري وحصل على رمز القلم، وأشرف ممدوح عبد الونيس، وحصل على رمز الكتاب، والمهندس على العجواني، وحصل على رمز سنبلة القمح.

وتقدم - أيضًا - بأوراق ترشحه كل من، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس حسن علي خليل، وحصل على رمز الأسد ومصطفى حمدي محمود جمعة، وحصل على رمز الحصان.

كما تقدم، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وحصل على رمز الكرسي، والسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وحصل على رمز الفانوس، وطارق المهدي، مسئول قطاع الدلتا بحزب النور، وحصل على رمز النظارة، ووليد سليمان، وحصل على رمز المدفع.

وتقدم - أيضًا-  الدكتور محمود محمد عبد الله، طبيب، وحصل على رمز الصقر، رقم 11، ومصطفي حامد راضي، وحصل على رمز التمساح وجاء ترتيبه رقم 12  في كشوف المرشحين، وسعيد محمد بسيوني أبو المجد، مهندس زراعي، وحصل على رمز السفينة، وجاء ترتيبه رقم 13 في كشوف المرشحين.

وتقدم برهان أحمد السيد أحمد، محامٍ، مرشح عن الحزب العربي للعدالة والمساواة، وحصل على رمز برج القاهرة، وأحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد، محامٍ مرشح عن حزب الحركة الوطنية، وحصل على رمز النمر، وأحمد عبد المنعم النحراوي، مستقل، وحصل على رمز البندقية، محمد عبد الواحد  شمس الدين، حزب أبناء مصر، وحصل على رمز الكف.    
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