تطورات انتخابات مجلس الشيوخ.. قائمة من أجل مصر تتقدم بأوراق مرشحيها بـ الصعيد والقاهرة والدلتا.. واستكمال بقية القوائم السبت

- قائمة من أجل مصر عن شمال ووسط وجنوب الصعيد بأوراق مرشحيها لانتخابات مجلس الشيوخ



- قائمة القاهرة ووسط وغرب الدلتا تتقدم بأوراق مرشحيها لانتخابات الشيوح

- 35 مرشحا بالقاهرة ووسط وغرب الدلتا يتقدمون بأوراق ترشحهم قبل غلق باب الترشح اليوم

- 8 مقاعد عن الجيزة ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد









بعد أن استقرت الأحزاب على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي ستخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي بلغ عددها 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، بدأت القوائم تتقدم بأوراق مرشحيها لخوض ماراثون انتخابات الغرف التشريعية الثانية.

مرشحيها





"القائمة الوطنية من أجل مصر" التي ضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديموقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية، اتفقوا نهائيا على المشرحين الذين سيخوضون بهم الانتخابات بنظام القائمة.









وكشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الوطني من أجل مصر، التي ستترشح ضمن مقاعد القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ بدائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب دائرة القاهرة ووسط وغرب الدلتا.









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وذكرت المصادر أن القائمة، تقدمت بأوراق ترشحها رسميا، وقد ضمت القائمة عن محافظة الجيزة (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد):









مستقبل وطن





١- وليد محمود فوزى المليجى

٢- احمد محمد شراني عيد

٣- فرج فتحى فرج على





حزب الوفد





٤- طارق مصطفى حسانين عبدالله





حزب التجمع





٥- عمرو عزت محمد السيد





حزب الشعب الجمهورى





٦-محمد رمضان سيد احمد عمارة





مرأة - حزب مستقبل وطن





٧- سهير عبدالسلام حنفى





مرأة - حزب الوفد





٨- أمل محمد رمزى محمد منير خليل









وفي دائرة القاهرة ووسط الدلتا، ذكرت مصادر حزبية أنه تم تقديم أوراق ترشح قائمة، التحالف الوطني من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ، قبل غلق باب تلقي الترشح، اليوم الخميس.





وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القائمة، المشكلة من 35 مرشحا، ضمت من بينها: محمد منظور وسامح انور السادات ومحمود منصور، حازم الجندي، وعاطف النمكي، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبي، وطارق عبدالعزيز، ومحمود بكري، وعبدالسلام الجبلي، وحسام الخولي.









يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

