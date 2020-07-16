ننشر أسماء مرشحي التحالف الوطني لانتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة

قرر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر الدفع بعدد من المرشحين ضمن القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة.





وضمت القائمة: حسام الخولي، محمود بكري وحسين خضير وياسر الهضيبي وعايدة نصيف وعاطف النمكي وحازم الجندي ومحمود منصور وطارق عبدالعزيز وسامح أنور السادات.





وأعلن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أمس الأربعاء، عن تحالف ١١ حزبا، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بقيادة مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والمؤتمر ومصر الحديثة والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والحرية والمصري الديموقراطي.