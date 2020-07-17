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رياضة

رئيس لجنة المسابقات يكشف حقيقة انتمائه لـ الوايت نايتس ..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة انتمائه لـ اي من اندية الدوري المصري مؤكدا انه لا ينتمي لأي ناد والأقرب هو نادي الجونة.

 وأضاف الزناتي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الحياد التام هو طريقه عمل اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ولا توجد اي مجامله لـ الأهلي او الزمالك .


وأضاف أن عمرو الجنايني يمارس عمله كرئيس فقط دون التدخل في عمل لجنة المسابقات مطلقا مشددا ان لم يتحدث معه بشأن موعد اي مباراة من قبل.

 وأكمل أن لجنه المسابقات عملها منفصل تماما عن لجنة الانضباط حيث يقوم عمل الاخيره على تقرير مراقب المباراة والحكم وما يحدث في الملعب

 اما عن اتهامه بـ الانتماء لـ الوايت نايتس عقب تداول صورة له معهم فأكد أن الأمر غير صحيح مطلقا.
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