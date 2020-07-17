تشيلسي يستفيد بمبلغ 35 مليون يورو بعد تتويج ريال مدريد بالدورى الإسباني

كشفت تقارير الصحف الانجليزي عن دفع نادي ريال مدريد مبلغ كبير بعد التتويج بلقب بطولة الدورى الاسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز علي فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ37 من المسابقة.





وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بدفع مبلغ 35 مليون يورو لفريق تشيلسي بسبب بند موجود في عقد البلجيكي هازرد الذي انضم للفريق الإسباني مطلع الموسم الحالى .





كما سيحصل نادي تشيلسي علي مبلغ كبير اذا حقق فريق ريال مدريد لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الحالى .



