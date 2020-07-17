أشاد بأداء أطباء المجازر.. وزير الزراعة يطالب بالاستعداد لـ عيد الأضحى

أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطابا إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يشيد فيه بأداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا.





وأثمرت هذه الجهود عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.





كما أثمرت جهود الهيئة عن مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وإعلان خلو مصر ولأول مرة من مرض الحمى القلاعية وأيضا قيام الهيئة بتطهير أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.





أشاد القصير أيضا بجهود الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.





بمناسبة الجهود المعلنة عن الإنجازات التى حققها قطاع التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2020 حيث تمكنوا من ضبط 1084 طن من اللحوم والاسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادامي، وزير الزراعة توجه لهم بالشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة فى الحفاظ على حياة المواطن، خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله ، والمتعلقة بفيروس كورونا.





وأكد توجيهات رئيس الجمهورية بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى ، والتي تبدأ بسلامة الغذاء وخاصة ذات الأصل الحيوانى، مطالبا جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الاضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمى حفاظا على حياة المواطن.





ويذكر أن وزارة الزراعة تقوم بذبح اضاحي العيد مجانا بالاضافة الى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى لتشجيع المواطنين على ذبح الاضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.