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رياضة

مرتضى منصور: من لا يحترم الزمالك لن نحترمه.. وكلنا ندعم الرئيس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
شدد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على أن إدارة الزمالك لا تنسى أبناءها ولديها أصل، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة نجم ومدرب الفريق الأول الأسبق لمدة ساعة ونصف بقناة النادي لكنه عندما اتصلت به بالقناة من أجل عمل مداخلة هاتفية رفض.

وأضاف منصور أن أي شخص لن يحترم نادي الزمالك وقناته وشعاره وجماهيره فلن يتم احترامه.. موضحا أن نادي الزمالك أكبر من مرتضى وحسن شحاتة والجميع، ولا بد أن يعلم الجميع بأنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص نادي الزمالك مجانا.

ووجه رئيس الزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي قائلا: "استمروا خلف الكيان ولا تنظروا إلى أي شيء آخر".

واختتم مرتضى منصور حديثه بمطالبة الجميع بدعم رئيس الجمهورية بشكل فعلي وإطلاق هاشتاج "مصر كلها وراك يا سيسي".
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