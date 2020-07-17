AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«بعد اتهامه بخطف معارضيه».. وثيقة مسربة تكشف رد حكومة أردوغان على الأمم المتحدة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:33 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى، مذكرة وزارة الخارجية التركية التي تم إرفاقها بالبيان الدبلوماسي الذي يطالب بتوضيح مدى صحة الادعاءات التي تتهم الرئيس التركي أردوغان بخطف معارضيه أو نفيهم بالخارج.

وبحسب ما ذكره مقررو الأمم المتحدة، فإن الخارجية التركية ركزت على مطالبة هيئات الأمم المتحدة بعدم السماح لحركة جولن بإساءة استخدام هذه الآليات ورفض هذه المزاعم، بدلا من توضيح مدى صحة هذه الادعاءات أو نفيها.

وقال محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "باختصار شديد وبالوثائق والمستندات إحنا أمام نظام عصابات نظام فاشي مبيكفيش بترهيب وتعذيب معارضيه داخل تركيا، بل بيختطفهم من الدول اللي عاملين لها لجوء سياسي أو ما شابه، ومحدش بيعرف لهم طريق بهدف إسكاتهم للأبد".

وأضاف: "هذا هو القاتل أردوغان الذي يتاجر بعبارات رنانة بحقوق الإنسان، وهو أكثر شخص بينتهك حقوق الإنسان وينكل بأي معارض له".

وأكد محمد موسى أنه مستمر في كشف فضائح النظام التركي، قائلا: "مستمر في كشف فضائح هذا الأردوغان عشان نفضح ممارساته العدوانية تجاه شعبه والشعوب العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سياسي: أردوغان يحاول تعطيل القوانين التى لها صلاحيات محاسبته

د.فتحي حسين يكتب: فضيحة أردوغان بسرقة 2 مليار ليرة!!

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. وثيقة سرية تكشف اختطاف تركيا لمعارضيها في الخارج

ترشيحاتنا

يتحدى العالم.. اتفاق جديد بين أردوغان والسراج

خليك مؤدب يا ولد.. مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كريم حسن شحاته

استمرارا منه في قلب الحقائق .. أردوغان يتهم مصر بتحركات غير قانونية في ليبيا

مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.. فيديو

المطلوب 73.. بكري: 89 نائبا تونسيا يوقعون على عريضة سحب الثقة من الغنوشي

الاتحاد الآسيوي يعلق على صفقة النصر السعودي الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

بـ الكاجوال الأسود.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تتألق بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد