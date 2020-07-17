«بعد اتهامه بخطف معارضيه».. وثيقة مسربة تكشف رد حكومة أردوغان على الأمم المتحدة

عرض الإعلامي محمد موسى، مذكرة وزارة الخارجية التركية التي تم إرفاقها بالبيان الدبلوماسي الذي يطالب بتوضيح مدى صحة الادعاءات التي تتهم الرئيس التركي أردوغان بخطف معارضيه أو نفيهم بالخارج.





وبحسب ما ذكره مقررو الأمم المتحدة، فإن الخارجية التركية ركزت على مطالبة هيئات الأمم المتحدة بعدم السماح لحركة جولن بإساءة استخدام هذه الآليات ورفض هذه المزاعم، بدلا من توضيح مدى صحة هذه الادعاءات أو نفيها.





وقال محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "باختصار شديد وبالوثائق والمستندات إحنا أمام نظام عصابات نظام فاشي مبيكفيش بترهيب وتعذيب معارضيه داخل تركيا، بل بيختطفهم من الدول اللي عاملين لها لجوء سياسي أو ما شابه، ومحدش بيعرف لهم طريق بهدف إسكاتهم للأبد".





وأضاف: "هذا هو القاتل أردوغان الذي يتاجر بعبارات رنانة بحقوق الإنسان، وهو أكثر شخص بينتهك حقوق الإنسان وينكل بأي معارض له".





وأكد محمد موسى أنه مستمر في كشف فضائح النظام التركي، قائلا: "مستمر في كشف فضائح هذا الأردوغان عشان نفضح ممارساته العدوانية تجاه شعبه والشعوب العربية".