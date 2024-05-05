استعدادًا لأي طارئ|إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية يتابع جاهزية المنشآت الصحية بالأقصر وأسوان

رئيس إقليم جنوب الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، دكتور أحمد البرعي يتابع من خلال جولة تفقدية لمحافظتي الأقصر وأسوان جاهزية المنشآت الصحية بهم للخطة التأمينية المُعدة خلال احتفالات الدولة المصرية بعدد من الاحتفالات العامة والدينية خاصة أعياد القيامة وشم النسيم وإجازة عيد العمال.

جدير بالذكر أنه جارٍ المتابعة المستمرة من غرفة الأزمات وبالتنسيق مع غرفة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية للتأكد من توافر مصل البوتيوليزم المخصص لحالات التسمم الغذائي استعدادًا لأي طارئ.

فيما تم التأكيد أيضًا علي المتابعة والتنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف المركزية بالمحافظتين من خلال غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ علي مدار الساعة وتنسيق استعدادات تواجد وجاهزية فرق الانتشار السريع طوال أيام الاحتفالات.

يأتي هذا بجانب استعدادًا كافة المنشآت من خلال توافر الفرق الطبية والعاملين علي مدار الساعة خاصة بالاقسام الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى التأكيد علي توافر كافة المستلزمات والأدوية وأرصدة الأمصال وفصائل الدم ومشتقاته، مخزون الأكسجين والسولار وفرق الدعم الفني لسرعة التعامل مع الأعطال.

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