كلب ينجو من الموت بأعجوبة بعد ضربه وربطه في كيس وإلقائه في النهر ..صور

نجا كلب من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للضرب من قبل أحد الأشخاص، وربطه في كيس بلاستيكي وإلقائه في النهر مع كلبين آخرين.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، تمكن الكلب من النجاة، بعد شق الكيس الموضوع فيه، وهو يحارب من أجل البقاء على حياته.





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وفي الحادث المؤلم ، لسوء الحظ ، مات كلبان آخران كانا أيضًا يعيشان نفس المحنة المميتة.





في 30 يونيو ، تم العثور على حقيبة عائمة في نهر بإسبانيا في مقاطعة إشبيلية، في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.





وكان ذلك حين وصل اثنان من راكبي الدراجات إلى مكان الحادث وأبلغا عن الواقعة المروعة.





وانتقل أحد رؤساء جمعيات الفرق بالحيوان، ليجد كلبين ميتين داخل الكيس بينما تمكن الكلب الثالث من النجاة.





وأوضح أن الكلاب الثلاثة تعود ملكيتها لنفس الشخص الذي أقدم على هذه الجريمة المروعة.





وبحسب الشرطة المحلية، يتم استجواب رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بشأن الحادث.





فيما تم نقل الكلب الوحيد الناجي إلى العيادة البيطرية، حيث تظهر التقارير أنه يعاني من ضربات في الرأس والساقين.



