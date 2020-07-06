هل تصاب الكلاب بالزهايمر.. ولماذا تهاجم أصحابها في بعض الأحيان؟

النهش حتى الموت هو المشهد الذي وقع أمام عيون الكابتن "عمرو عزت" مدرب كلاب، حين رأى كلبًا من فصيلة الجيرمن شيبرد ينقض على حارسه ويقتله، لإهانته له وضربه بشكل متكرر، ليتوفى بعدها الكلب حزنًا على ما فعله بصديقه الحارس.

وتعرض الكابتن "عمرو" صاحب الخبرة الطويلة في تدريب الكلاب وتربيتها، للنهش في وجهه مرتين، معترفا بأن هذا الأمر ناتج عن سوء تصرفه مع أحد كلابه، وذلك وفقا لحديثه لموقع صدى البلد.

وبحكم خبرة الكابتن "عمرو"، في تربية الكلاب يرى أن الكلاب لا تصاب بمرض الزهايمر كما يعتقد البعض، بل على العكس، حيث تصل الكلاب لأعمار كبير وتظل متذكرة الأوامر والأفعال التي دربت عليها من قبل المدرب وتهجم على أي شخص غريب وتظل متذكرة أصحابها جيدا حتى آخر نفس بعمرها، مما يؤكد على قوة ذاكرتها.

ويعتقد مدرب الكلاب، أن عدم قيام الكلب بأوامر صاحبه والتعدي عليه، يرجع إلى بطء تنفيذ الكلب لأوامر صاحبه، وذلك بسبب ظروف صحية أو لظروف نفسية تجعله أكثر عصبية أو لعدم رغبته في تنفيذ الأمر بسبب الكسل، وليس لكونه مصابا بالزهايمر.

ويشرح الكابتن "عمرو"، أنه لم ير من قبل خاصة في فصيلة كلاب "الروتوايلر" أو "الدوبر مان" إصابتها بتضخم في المخ يجعله يهاجم صاحبه أو يفقد ذاكرته، مفسرا مهاجمة الكلاب لأصحابها، بأنها ناتجة عن عصبية شديدة لدى الكلب بسبب حكم سنه، أو بسبب رفض تصرفه معه ويحاول ينهى عنه، معتقدا أن هناك أنواعًا من الكلاب لا تحب المربيين ذات الشخصية الضعيفة وتهاجمها كنوع من أنواع فرض الشخصية.

الشراسة العالية والتعذيب الشديد هو السبب الذي يراه المعلم "محمد حامد" صاحب مزرعة كلاب، يدفع الكلاب إلى مهاجمة صاحبها، مؤكدا أنه لم ير أي كلب في حياته مصابا بمرض الزهايمر وينسى مالكه ويقدم على مهاجمته.

التعنيف والتعذيب والصعق بالكهرباء وغيرها من وسائل تشريس الكلب، هي الأسباب التي يراها المعلم "محمد حامد"، التي تدفع الكلب للانفجار في غضبه ومهاجمة صاحبه بعد أن يفيض به الكيل منه، جراء تصرفاته المؤذية معه، ناصحا بعدم استخدام هذه الأساليب المغلوطة مع الكلاب حتى لا يتعرض صاحبها للأذى من قبل كلبه، وذلك وفقا لتعبير صاحب مزرعة الكلاب لموقع صدى البلد.

وعلى الصعيد الطبي، ترى الدكتورة سمر عبد الرحمن الطبيبة البيطرية بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن الكلاب في الواقع جميعها بريئة من هذه الادعاءات المنسوبة إليها، لافتة إلى أن فكرة تسبب الكلب في إيذاء صاحبه بحكم طبيعته، كلام ليس له أساس علمي سليم ولكن يحدث هذا في بعض حالات قليلة، ناتجة عن سوء تصرف من صاحب الكلب، وأيضا أحيانا تدريب الكلب على درجة عالية من الشراسة.

وتوضح الدكتورة سمر، أن فكرة إصابة الكلاب بمرض الزهايمر المتعارف عليه، لا يوجد علميًا، ولكن في بعض حالات في الكلاب ذات السن الكبير تصاب بمرض يدعى متلازمة الاختلال الوظيفي الإدراكي ("سي دي إس") وهي اضطراب عصبي تدريجي تقدمي يصيب الكلاب المتقدمة بالسن.

وتفيد الطبيبة البيطرية أن عوارض هذا المرض تتمثل في تغير التفاعل مع أفراد الأسرة، وفقدان الذاكرة المكانية، والتقلبات في دورة النوم والصحو، وميل متزايد إلى قضاء الحاجة داخل المنزل وتغير في النشاط، ولا يوجد علاج لهذا المرض.

وتوضح الطبيبة سمر عبد الرحمن، أن الكلاب تعاني بعض الأحيان من نوبات الصرع ، كالتي تحدث في الإنسان تماما وفي هذه الحالة قد يحدث أحيانا عدم السيطرة على الكلب وخوف صاحبه منه خاصة إذا كان أول مرة يصاب بهذه النوبة أمام صاحبه.