AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للدوري.. انطلاق معسكر الفوج الثاني للحكام غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:39 ص
تدريبات الحكام أرشيفية
تدريبات الحكام " أرشيفية"
Advertisements
يسري غازي
ينطلق معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة والمساعدين غدا، الأحد؛ استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفوج الثانى لمدة ٣ أيام على ان يقيم كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ويشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة والمساعدين الثنائى عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وأحمد الشناوي الخبير التحكيمى على أن يجرى إلقاء المحاضرات في الفندق.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الوادى الجديد المتأخرة.. غدا

اتحاد الكرة ينتهى من صرف 7.25 مليون جنيه لحكام الدوري والمناطق

مكافأة 9 موظفين واستبعاد الغندور.. الـ var يثير أزمة داخل اتحاد الكرة

استقدام القدامى مرفوض.. اتحاد الكرة يتمسك بلجنة الحكام حتى نهاية الموسم

بمشاركة 30 عنصرا.. معسكر حكام الـ VAR تحت إشراف الفيفا خلال أيام

لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام.. الجبلاية تجتمع بوجيه أحمد وعزب حجاج خلال أيام

ترشيحاتنا

بلطجية يسحلون سيدة ويسرقون سيارتها الفارهة.. فيديو

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

روحاني يعلن مفاجأة صادمة: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

تختلف الأعراض.. علماء يكتشفون 6 أنواع لفيروس كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

مرتضى منصور: الزمالك تعرض لمصائب ضخمة بسبب لافتات نادي القرن..فيديو

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

محمد جودة: ما فعله أسامة حسن عيب وسيتم معاقبته بالقانون..فيديو

فاروق جعفر: أفريقيا أهم من الدوري للأهلي والزمالك.. وأرفض الفتنة بين القطبين

كلام يدعو للضحك.. محامي صالح جمعة: لم يوقّع للزمالك ويرغب في إثبات نفسه لفايلر.. فيديو

الأهلى الأفضل فنيا.. صحفي تونسي: بن شرقى يزيد من حظوظ الزمالك أمام الرجاء.. فيديو

محامي كهربا:حكم الفيفا المبدئي الشهر المقبل.. وشكوى جديدة ضد الزمالك.. فيديو

نثق فى الجيش والقيادة السياسية.. أسامة خليل: أناشد الأهلي والزمالك تنحية صراع لقب القرن من أجل الوطن

على يخت وسط البحر.. كهربا ومحمد رمضان يرقصان على أنغام هتولع

الرغبة شرط أساسي.. فاروق جعفر: الزمالك لم يجبر أي لاعب على التوقيع

بعد خسارة الدوري الإسباني.. الفرنسي لوران بلان مرشح لتدريب برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور

منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول البرتقال