بنهاية الأسبوع الماضي.. ٣١ فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية

استمرارًا لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية من المرور على المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ أكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن ٣١ فندقا بست محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، تسلم نهاية الأسبوع الماضي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها جميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.









وأوضح "العاصي" أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي نوبيا، والبارون بالاس، ونيمو، وريفيرا بلازا ريزورت، وكاربيان وورلد سومه باي، و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي ريجنسي، ورويال نعمه باي، وريحانة ريزورت، وشارم برايد، ومكسيم جاردن، وايلاند فيو، وهيلتون شاركس باي 2، وقمر سينا، وشارم ان قمرين، وبالما دي شرم، وسكاروس، ونعمة ان، و 4 فنادق بمحافظة الأقصر هي هيلتون، وابروتيل، وشادي، وقديس.









بالإضافة إلى 6 فنادق بالقاهرة الكبرى هي سكرابيه، وزايد، وسويس ان، ورويال داي أكتوبر، والنبيلة، وسانتانا، و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالي وهي بلومار، وأوشن بلو، وريفيرا بالاس، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس هو فندق مارينا وادي دجلة.









وقال إنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، فقد وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلى ٥٧٢ فندقا بـ ٢١ محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.







