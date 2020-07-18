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تعليم

نائب رئيس الجامعة وعميد زراعة القاهرة في جولة تفقدية لأوضاع الامتحانات

السبت 18/يوليه/2020 - 11:48 ص
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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ثابت البطل
أجرى الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة، لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بالجامعة، جولة تفقدية في الكلية التي تجري امتحاناتها اليوم، وأشاد سامى بالتزام الكلية بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، بداية كبائن التعقيم الذاتي، والكواشف الحرارية للاطمئنان على الطلاب.



وعبر الدكتور عمرو مصطفى عن شكره الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعاونهم مع إدارة الكلية لتنفيذ التعليمات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشهدت كلية الزراعة، جامعة القاهرة، استعددات مكثفة داخل مباني الكلية قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية بالكلية، وشهدت الكلية تطبيق لكافة التدابير اللازمة ، وتفعيل الضوابط التي اعلنتها الجامعة لمنع انتشار العدوى، من إعادة توزيع الطلاب داخل المدرجات للمحافظة على التباعد.

ورصد "صدى البلد"، توفير إدارة الكلية بناء على ترجيهات العميد دولاب شخصي لكل طالب لوضع المتعلقات الشخصية، والكمامات وأكياس الكحول وزجاجات المياه، قبل الدخول لأداء الامتحان، بالإضافة للتعقيم المستمر داخل المدرجات، أن مدرجات الكلية يتم تعقيمها بشكل مستمر، بالإضافة لتوفير عدد من بوابات التعقيم الذاتي على مداخل الكلية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، واستخدام  الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول ول للكلية، وكذلك توفير غرفة عزل فى حالة وجود اشتباة للتعامل مع أي  حالة، وجود فريق طبي للتعامل مع طاريء، تغطية ارقام الجلوس داخل كل قاعة بالبلاستيك لمنع نقل العدوى.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وكان الدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة قد أشار إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد  أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.
نائب رئيس الجامعة وعميد زراعة القاهرة في جولة تفقدية لأوضاع الامتحانات
نائب رئيس الجامعة وعميد زراعة القاهرة في جولة تفقدية لأوضاع الامتحانات
نائب رئيس الجامعة وعميد زراعة القاهرة في جولة تفقدية لأوضاع الامتحانات
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