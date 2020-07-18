دولاب وزجاجة مياه لكل طالب قبل امتحانات زراعة القاهرة.. صور

شهدت كلية الزراعة، جامعة القاهرة، استعددات مكثفة داخل مباني الكلية قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية بالكلية.





وشهدت الكلية تطبيق لكافة التدابير اللازمة ، وتفعيل الضوابط التي اعلنتها الجامعة لمنع انتشار العدوى، من إعادة توزيع الطلاب داخل المدرجات للمحافظة على التباعد.









ورصد "صدى البلد"، توفير إدارة الكلية بناء على ترجيهات العميد دولاب شخصي لكل طالب لوضع المتعلقات الشخصية، والكمامات وأكياس الكحول وزجاجات المياه، قبل الدخول لأداء الامتحان، بالإضافة للتعقيم المستمر داخل المدرجات، أن مدرجات الكلية يتم تعقيمها بشكل مستمر، بالإضافة لتوفير عدد من بوابات التعقيم الذاتي على مداخل الكلية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول ول للكلية،.





وكذلك توفير غرفة عزل فى حالة وجود اشتباة للتعامل مع أي حالة، وجود فريق طبي للتعامل مع طاريء، تغطية ارقام الجلوس داخل كل قاعة بالبلاستيك لمنع نقل العدوى.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.





وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.



