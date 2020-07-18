الوحدة الإماراتي يتعاقد مع مارك فوتا مدرب الإسماعيلي الأسبق





وكتب نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماهي " تويتر":" تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدير الفني الهولندي مارك فوتا "60 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020/21.".





وأضاف:"يعتبر الهولندي مارك فوتا صاحب سيرة ذاتية مميزة وسبق له الاشراف على الادارة الفنية في أكاديمية الوحدة لكرة القدم".





يذكر أن رابطة الدوري الإماراتي ستجري، اليوم، السبت قرعة مسابقتي الدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي.





أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع الهولندي مارك فوتا المدير الفني الأسبق لفريق الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم الجديد.