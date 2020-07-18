حتى منتصف اليوم الأخير للترشح.. ٢٨ مرشحا على مقاعد الشيوخ بأسيوط

ارتفع عدد المتقدمين لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية باسيوط في اليوم الثامن من فتح باب الترشح الى ٢٨ مرشحا بعد تقدم الى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط برئاسة المستشار اسامة السمان " وعضوية كلا من المستشارين على طلعت وعصام عثمان وعادل عبدالحميد ومحمد سليمان وعلى حسن وسيد حامد.
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حيث تقدم حتي منتصف اليوم السبت والاخير في استقبال أوراق المرشحين عن حزب حماة الوطن كلا من ايمن عيد محمد ابراهيم طه نجل المرحوم عيد محمد ابراهيم رئيس المجلس الشعبي المحلي لابنوب والفتح الأسبق وشوقي الغطريفي والشهير ب. ايهاب الغطريفي مركز اسيوط والمهندس هاني سعد راضي منفلوط َ والدكتور حامد فوزي سعد قرية منقباد مركز اسيوط غير صفته من مستقل الي حماة الوطن وعن حزب الوفد تقدم العميد محمد عبدالسلام مك ثان أسيوط وتقدم مستقل نتعي موريس عبدالله. القوصية ليرتفع بذلك عدد المتقدمين الى ٢٨ مرشحا بينهم امرأة و 4 حزب مستقبل وطن و٤ حزب حماة الوطن وواحد حزب الوفد ومازال التقديم مستمر حتى نهاية اليوم.
كانت اللجنة قد تقدم لها على المقاعد الفردية منذ فتح باب الترشح 4 من حزب مستقبل وطن وهم محمد عبدالمنعم زين وشهرته حماده قرشي عضو شورى سابق ومجدي عبدالرحيم سليم وشهرته مجدي سليم سكرتير عام محافظة اسيوط الاسبق وعصام الدين عبدالغني بركات ومصطفى محمود ابراهيم عبدالمحيد والشهر الكحيلي ويشغل امين قطاع الأعمال بالحزب.
كما تقدم فردي مستقبل كلا من : الدكتور علي سيد محمود عبدالجليل الاستاذ بكلية التربية بجامعة أسيوط " ابنوب و عادل محمد حجازي "ابوتيج" واللواء علي لافي علي حسن " الفتح " واحمد خليفة عبدالله دياب " ساحل سليم وهشام يوسف فهمي " ابوتيج " ورمضان سيد محروس " القوصية واحمد سيد علي سيد "ثان أسيوط " و " صلاح خليل توني خليل " ثان " ومحمد فرغلي محمد " مركز الغنايم وعز حمزه على يونس قرية النخيلة أبوتيج ومحمد سيد سليمان مركز منقباد والدكتور ناصف شاكر عميد كلية الآداب الأسبق وحامد فوزي سعد سيد قرية منقباد مركز أسيوط وطه حامد حسن أحمد مركز منفلوط وايهاب حلمي رزق الله عوض " ثان أسيوط " ولاول مرة منذ فتح باب الترشيح تتقدم امراة وهي " عصمت جلال عبدالحفيظ درويش " مركز ابوتيج "ممدوح يوسف فرغلي " ثان أسيوط ومحمد أحمد فرغلي الصحفي عضو مجلس شعب اسبق .