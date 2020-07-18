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محافظات

العدد يرتفع لـ٤٧ مرشحا.. ١١ مرشحا جديدا يتقدمون بأوراقهم اليوم للمنافسة بانتخابات الشيوخ بالدقهلية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أغلقت فى الثانية من ظهر اليوم السبت لجنة تلقي طلبات الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها، وذلك في اليوم الثامن والاخير لتلقى طلبات الترشح.

وتقدم اليوم للجنة ١١ مرشحا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٧ مرشحا منذ فتح باب التقدم حتى اليوم وذلك للمنافسة على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن ووضع حواجز حديدية لتحديد خطوط سير راغبى الترشح فيما طبقت اللجنة المسئولة عن تلقى الطلبات كافة الإجراءات الإحترازية من توفير الكمامات ومواد التطهير والتأكد على إجراءات التباعد بين المتواجدين داخل اللجنه ومحيطها وتخصيص أماكن لانتظار المرشحين.

كانت اللجنة الطبية المسئولة عن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس الشيوخ بالدقهلية برئاسة الدكتور عادل البغدادى استقبلت حتى مساء امس الجمعة ٦٦ من راغبى الترشح لتوقيع الكشف الطبى والتى تستمر حتى اليوم السبت الموافق ١٨ يوليو الجاري.
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