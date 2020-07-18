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محافظات

تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور

السبت 18/يوليه/2020 - 09:03 م
تبرع أسرة صلاح بكبائن
تبرع أسرة صلاح بكبائن التعقيم
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أحمد على

تبرع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي الكابتن محمد صلاح بعدد من كبائن التعقيم التى صنعت خصيصا بمواصفات خاصة لصلاح لمحافظة الغربية ومركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج ببسيون.


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واستقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، أسرة النجم بحضور والده الحاج صلاح غالى رجل الأعمال وشقيقه نصر صلاح وعدد من أصدقاء النجم والصحفى والاعلامى محمد فايد والمهندس أحمد عبد الحميد صديق صلاح والمهندس محمد قورة المصمم للكبائن والمهندس محمد عبد العليم.

 

وقال محافظ الغربية أن النجم محمد صلاح أصبح رمزا وقدوة حسنة للشباب، وقدم رحمى الشكر للنجم محمد صلاح على ما يقدمه من مشاريع خيرية لأهالي محافظة الغربية.


وأوضح الحاج صلاح غالى والد النجم محمد صلاح، أنه لن يتأخر أبدًا فى مساعدة الدولة المصرية في مواجهة أزمة  كورونا، وكشف أنه تبرع بعدد من كبائن التعقيم لمركز بسيون ونجح فى توفير أجهزة الأكسجين لأبناء قرية نجريج.

 

وقال المهندس محمد قورة، أنه صمم كبائن على أحدث طراز خصيصا للنجم محمد صلاح لمساعدة الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور
تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور
تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور
تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور
تفاصيل تبرع محمد صلاح بأحدث كبائن تعقيم.. ووالده: لن يتأخر عن الدولة..صور
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