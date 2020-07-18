غيروا المعادلة.. بعد نجاح الفيلم المؤلف يعلن عن مسلسل ولاد رزق

من جهة أخرى، تخطت إجمالي إيرادات الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق 2، حاجز الـ 100 مليون جنيه داخل دور العرض المصرية، منذ عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والاثارة حول عصابة ولاد رزق الذين يتعاونون مع ضابط الشرطة، الذي يقوم بدوره محمد ممدوح، والذي يقرر أن ينصب على أحد رجال الأعمال.



