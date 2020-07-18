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فن

غيروا المعادلة.. بعد نجاح الفيلم المؤلف يعلن عن مسلسل ولاد رزق

السبت 18/يوليه/2020 - 09:43 م
ولاد رزق
ولاد رزق
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سعيد فراج - محمد نحلة
أعلن المؤلف صلاح الجهيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحضيره لـ مسلسل ولاد رزق، للعرض في عام 2021، وذلك بعد نجاح الجزء الأول والثاني من الفيلم. 

ولم يعلن صلاح الجهيني، عن إمكانية مشاركة المسلسل في الموسم الرمضاني من عدمه، أو أي تفاصيل أخرى، مكتفيًا بكتابة المنشور: «بعد اكتر من سنة شغل اقدر اوعدكوا أن انتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب .. مصر القديمة كان متسيطر عليها جامد وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها ...بس ولاد رزق جم و غيروا المعادلة كلها #2021». 

من جهة أخرى، تخطت إجمالي إيرادات الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق 2، حاجز الـ 100 مليون جنيه داخل دور العرض المصرية، منذ عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والاثارة حول عصابة ولاد رزق الذين يتعاونون مع ضابط الشرطة، الذي يقوم بدوره محمد ممدوح، والذي يقرر أن ينصب على أحد رجال الأعمال.  

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم.

غيروا المعادلة.. بعد نجاح الفيلم المؤلف يعلن عن مسلسل ولاد رزق
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