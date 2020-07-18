بنحاربه من جذوره.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: مش هنسكت على أي فساد

ناشد الدكتور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جميع أولياء الأمور، التعامل بإيجابية مع قضايا الفساد ، حال تعرضهم لذلك خلال التقديم لأبنائهم فى المدارس، موضح:" التبرعات شئ تطوعى وليس بالإجبار وله طرق قانونية متبعة.. ومش هنسكت على أى فساد موجود وبنحاربه من جذوره".





وأضاف "حجازى " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، على المواطنين ألا يخشوا من الفاسدين مهما كان منصبهم؛ وذلك من أجل مصلحة الوطن والنشء، ومتابعًا: "مصر محتاجة مننا إننا نحارب الفساد".



