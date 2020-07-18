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بنحاربه من جذوره.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: مش هنسكت على أي فساد

السبت 18/يوليه/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ناشد الدكتور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جميع أولياء الأمور، التعامل بإيجابية مع قضايا الفساد، حال تعرضهم لذلك خلال التقديم لأبنائهم فى المدارس، موضح:" التبرعات شئ تطوعى وليس بالإجبار وله طرق قانونية متبعة.. ومش هنسكت على أى فساد موجود وبنحاربه من جذوره".

وأضاف "حجازى " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، على المواطنين ألا يخشوا من الفاسدين مهما كان منصبهم؛ وذلك من أجل مصلحة الوطن والنشء، ومتابعًا: "مصر محتاجة مننا إننا نحارب الفساد".

وشدّد "حجازى"، على أن من يُخالف تعليمات عدم التبرع للمدارس؛ سيخضع للمسائلة القانونية، سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة، من أجل قبول الملفات أو تحويل الطلاب.
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