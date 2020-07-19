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رياضة

وكيل باهر المحمدي: عرض الأهلي لضم اللاعب غير مرض تماما

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:32 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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ياسمين تيسير
قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غير مرض تماما. 


وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدراويش ترغب في مقابل مادي أكبر".




وتابع: "أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".


وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".
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