وكيل باهر المحمدي: عرض الأهلي لضم اللاعب غير مرض تماما

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن العرض المقدم من قبل

النادي الأهلي

إلى باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غير مرض تماما.