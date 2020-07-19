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رياضة

مدرب آرسنال: سعداء للغاية بالانتصار على مانشستر سيتي

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق أرسنال إلى  نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على أرضية ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور نصف المسابقة المحلية.

وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال: "نحن سعداء للغاية للانتصار على أفضل فريقين في أوروبا. ليس من السهل فعل ذلك".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ما زلنا في مرحلة التطور ويمكننا القيام بالمزيد في المباريات".

وتابع: "افتقدنا جمهورنا بشدة في ملعب ويمبلي. كنت أتمنى تواجدهم ولكن أثق أنهم يشعرون بالسعادة الآن في منازلهم".

وعن مستوى دافيد لويز أمام سيتي، قال أرتيتا: "هذا جزء من كرة القدم. لم يكن لدي أي شك في رد فعل لويز".

ويتأهل أرسنال لمواجهة الفائز في لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مباراة النهائي على استاد ويمبلي.
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