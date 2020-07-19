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رياضة

أحمد مجاهد: حديث هشام حطب بشأن عمومية الجبلاية خاطئ.. ومحاولات لإبقاء الجنايني لأطول فترة.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:45 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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حسن العمدة
قال أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، إن حديث هشام حطب عن صعوبة إجراء انتخابات اتحاد الكرة خاطئ تمامًا.


وأضاف أحمد مجاهد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن هشام حطب ليس صاحب اختصاص فى لائحة اتحاد الكرة، وليس المنوط بتنفيذ القانون، لافتا إلى أن اللجنة الخماسية ليس لها وجود فى القانون المصري، ولا اللائحة وهى لجنة قرر الفيفا تعيينها بشكل مؤقت.


وأشار مجاهد إلى أن اتحاد الكرة المصري، يديره 5 أفراد، وقعوا على عقود توظيف مع فيفا، وهذا لا يعيب أحد، قائلا أن مصر صورتها كبيرة جدا أمام العالم الخارجي، ولها قيمة أمام الجميع، ولكن المشهد الحالي فى اتحاد الكرة غريب.


وأوضح أحمد مجاهد، أن اتحاد الكرة يمكنه اعتماد التصنيف القديم للجمعية العمومية، لمناقشة اللائحة وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن أى فريق شارك فى بطولة كأس مصر، حصل على نقاط التصنيف فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.


ويري مجاهد، أن هناك محاولات من البعض لإبقاء اللجنة الخماسية لأطول فترة ممكنة، مضيفا أن عمرو الجنايني يري أن أمامه فرصة للاستمرار بالجبلاية، حتى موعد انتخابات الزمالك.


وأتم تصريحاته قائلا :" لن اخوض انتخابات الجبلاية المقبلة".

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