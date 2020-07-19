نزار السيسي: عدم الوفاق الموجود فى ليبيا يعمل على نشأة قوى معادية لمصر

قال نزار السيسي، الكاتب والروائى، إن أردوغان أدى إلى تخريب سوريا تماما ولم يعد بها موارد لحل الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن انهيار البنية التحتية سيؤدى إلى انخفاض العمالة المصرية فى ليبيا، وذلك يمنع مصر من أعمار ليبيا.





وأضاف نزار السيسى، خلال حواره ببرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية رشا مجدى، أن غلق المنافذ البرية والبحرية يعمل على وقف الاستيراد والتصدير مما يؤدي إلى تهريب السلع من مصر عبر ليبيا.





وأشار الكاتب والروائى، إ لى أن العملة الصعبة فى ليبيا ستتأثر بتأثر العملة الليبية، منوها إلى أن عدم الوفاق الموجود فى ليبيا يعمل على نشأة قوى معادية لمصر.





وتابع أن تواجد الميليشيات المسلحة من مختلف الجنسيات التى يعتبر عددها ضعف جيش قطر مرتين، مؤكدا أنهم قنبلة موقوتة وولائهم سيكون لأردوغان.





وأكد أن كل شيء سيطلب من المرتزقة ينفذ، وأوضح أنهم من مختلف الجنسيات فمن الممكن أن يكون من بينهم مصريون يقومون بعمليات إرهابية داخل البلد للجيش والشرطة.