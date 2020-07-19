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رياضة

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:44 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " غدا " الإثنين " اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا التى يشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.


وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.


وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي الآن يمتلك 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.



يأتى على رأس هذه العروض ، عرض مصر ، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف من أجل استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون ، وتمتلك مصر فرص كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال فى ظل ثقة الاف الكبيرة فى القدرات المصرية فى الخروج بالمباريات فى أفضل شكل ممكن.


وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب والتى أبدت استعدادها الكامل لاستضافة باقية أدوار البطولة خاصة إنه يشارك بها فريقي الوداد والرجاء المغربي.


ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من تونس لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بها ، وفجر مصدر مطلع داخل الكاف مفاجأة من العيار الثقيل وهى عدم امتلاك الكاف عرض رسمي من الإمارات حتى الآن لتنظيم البطولة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطر.


ويلتقي النادي الأهلي، الوداد المغربي ، في حين يواجه الزمالك الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان الكاف قرر خوض مباريات الدور قبل النهائى من مباراة واحدة نظرا للظروف التى تمر بها الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ نهائي المسابقة .

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