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فن

بكاش مايوه.. أسماء جلال تشارك جمهورها بصورة على الشاطئ.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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مريم عزت
شاركت الفنانة الشابة اسماء جلال , جمهورها بصورة لها من عطلتها الصيفية, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". 

وظهرت أسماء جلال فى الصورة بكاش مايوة من على الشاطئ . 

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

بحبك اوووى _ سندريلا الفن _ احلى اسماء 

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يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.



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