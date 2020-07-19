AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النواب يوافقون على قانون تنظيم دار الإفتاء.. والقصبي: يضع حدا لعهد طويل من فوضى الفتاوى

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:35 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن
Advertisements
القسم السياسي
أعرب النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عن تأييده لإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء، وقال: أرحب بحضور مفتي الجمهورية والعلماء وممثلي الطائفة الإنجيلية، لافتا أن اليوم فيه خير وبركة حيث تمت الموفقة على قانون بيت الزكاة حيث أنها تحقق الخير والبركة وأيضا تمت الموافقة على انشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبعده قانون تنظيم دار الإفتاء ولابد أن نشكر اللجنة.

جاء ذلك خلال تعليقه على مناقشة قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

وأضاف القصبي، أن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلال فني ومالي واداري ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوي، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الافتاء في العالم اجمع، ووضع ضوابط للفتوي ولجنة أمناء للفتوي وتدريب العلماء على عملية الإفتاء، مشيدا بدور اللجنة الدينية.

وقال: أود أن أذكر الزملاء النواب بأن مصر قد عانت طويلا من فوضى الفتاوي التي كادت أن تقصف بمصير هذه الأمة، فنحن الآن أمام هيئة وسطية موثوق فيها لتخرج منها الفتوى الصحيحة التي تتناسب مع صحيح الدين الإسلامي، وأبدى موافقته على القانون.

وبدوره قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجموع مشروعات القوانين التي أصدرتها اللجنة، فقد عانينا من الجهالة والمتاجرة بالدين من فتاوي ليست لها علاقة بالدين.

وأكد ممثل حزب الشعب الجمهوري، كان واجب علينا أن ننسق هذه الدار بشكل علمي، فالقانون منح استقلالية لهذه الدار، فهي عليها عبء كبير جدا، فالإفتاء في مصر أصبح مهنة من ليس مهنة.

وبدوره أشاد النائب محمد سليم، بدور اللجنة الدينية في اصدار القوانين الثلاث، وقال النائب ممدوح مقلد، إننا نعاني من فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام، ونتمنى أن يتمني الفتوي أهلها المختصون ويخرجون علينا برأي واحد، وعبر عن رفضه لتعدد الآراء، مشيرا أن هذا هو صلب القانون المعروض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع قانون جديد.. "استقلالية دار الإفتاء والشخصية الاعتبارية" أمام نواب البرلمان

وكيل دينية البرلمان: مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء يحظى بتأييد كبير

لم يمس مكانة الأزهر.. أسامة العبد يعلق على مشروع قانون دار الإفتاء

ترحيب برلماني بتعديلات قانون تنظيم دار الإفتاء.. نواب: ضرورة لتؤدى دورها على أكمل وجه.. ونقلة نوعية

دعم من علماء الدين لمشروع قانون دار الإفتاء تحت قبة البرلمان

"كبار العلماء" تعترض على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. وتؤكد: مخالف للدستور ويمس باستقلالية الأزهر واختصاصات الهيئة.. المشروع يركز على بقاء المفتي في منصبه بعد المعاش

ترشيحاتنا

عض رأسه وذراعيه وصدره وساقيه.. نجاة طفل بأعجوبة من فك تمساح قاتل

لا يزيد دخله على 300 ألف جنيه.. الإسكان تعلن شروط الحصول على مشروعات سكن مصر

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

بشعر مبلل.. ريم مصطفى تتألق بالأوف شولدر الجذاب

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

AdvertisementS

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين

لأول مرة.. مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 بدون تمويهات.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم