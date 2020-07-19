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وكيل النواب : جلسة البرلمان بشأن إرسال قوات عسكرية للخارج ستكون سرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:02 م
السيد الشريف وكيل
السيد الشريف وكيل مجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن المجلس يعلن ثقته الكاملة فى قرارات القيادة السياسية، بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى أحمد موسى"، أن مصر دولة مؤسسات تحترم القواعد الدستورية، لافتا إلى أن جلسة البرلمان بشأن قرار إرسال قوات عسكرية للخارج وفقا للائحة المجلس ستكون سرية.

وتابع وكيل مجلس النواب: قرار إرسال قوات عسكرية للخارج وفقا للائحة المجلس يكون بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وأكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي حضر للبرلمان المصرى فى وقت سابق وطلب فى وقت سابق تقدم بطلب رسمى حماية الدولة الليبية من الإرهاب.

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