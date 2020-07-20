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رياضة

غداً..المقاصة يجري مسحة طبية وطاقم التحكيم بمعسكر في الإسماعيلية قبل مواجهة إف سي مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:31 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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حبيبة معتز

انتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت الماضي وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ويخضع غدا لاعبي المقاصة وجهازه الفني بقيادة إيهاب جلال، إلي المسحة الطبية الجديدة قبل مواجهة فريق  إف سي مصر ، الأربعاء المقبل علي ملعب فندق إقامة الفريق.

كما يتكلف مسؤولي المقاصة، بالمسحة الطبية لطاقم تحكيم المباراة الودية والذي يديرها عمرو عبدالفتاح الحكم بمنطقة الإسماعيلية.

والمقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي مباراتان، وإف سي مصر  



يذكر أن علما أن نتائج المسحات  السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
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