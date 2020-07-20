جمال يناشد "التموين" منحه إيصالًا لصرف الخبز لتعرض بطاقته للتلف

ناشد المواطن جمال حسين بسطاوى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين منحه ايصالا لصرف الخبز لحين استخراج بدل تالف للبطاقة التموينية.









ويقول فى رسالته : أحتاج الى منحى إيصال لصرف الخبز لحين استخراج بدل تالف للبطاقة التموينية من مكتب تموين سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى تقدمه بطلب على موقع دعم مصر فى ٧/١/ ٢٠٢٠ .





وأضاف : إنه يضطر لشراء الخبز يوميا بمعدل 50 قرشا للرغيف الواحد علما بأنه يعول 6 أبناء.

للتواصل مع القارئ / 01226381892

رقم البطاقة التموينية /0102007876583

الرقم القومى/ 25705240201699





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



