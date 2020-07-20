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بين الناس

جمال يناشد "التموين" منحه إيصالًا لصرف الخبز لتعرض بطاقته للتلف

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن جمال حسين بسطاوى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين  منحه ايصالا لصرف الخبز لحين استخراج بدل تالف للبطاقة التموينية.


ويقول فى رسالته : أحتاج الى منحى إيصال لصرف الخبز لحين استخراج بدل تالف للبطاقة التموينية من مكتب تموين  سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى تقدمه  بطلب على موقع دعم مصر فى ٧/١/   ٢٠٢٠ .

وأضاف : إنه يضطر لشراء الخبز يوميا بمعدل 50 قرشا للرغيف الواحد علما بأنه يعول 6 أبناء.  
 
للتواصل مع القارئ /  01226381892
رقم البطاقة التموينية /0102007876583
 
الرقم القومى/ 25705240201699

أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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