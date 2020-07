الرئيس الأمريكي يلعب الجولف برفقة السيناتور جراهام.. فيديو

نشر موقع ذا هيل الأمريكي شريط فيديو للرئيس دونالد ترامب، وهو يمارس هوايته المفضلة "الجولف" برفقة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهم.

وكان الرئيس الأمريكي رفض أن يقدم جوابا واضحا، عما إذا كان سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرئها في نوفمبر، حال فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه سيتعين عليه أن يرى وينظر في الأمر، وتابع: "لن أقول نعم فقط.. ولن أقول لا".

وانتقد ترامب استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم جو بايدن عليه، بأكثر من 8% من النقاط، قائلا إنها "استطلاعات مزيفة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن منافسه الديمقراطي جو بايدن غير كفؤ ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أنه لن يخسر لأن تلك الاستطلاعات "وهمية" مشيرا إلى تزييفها في عام 2016، وتزييفها في الوقت الحالي.

