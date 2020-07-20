المؤتمر الوطني لشباب مصر: نفوض الرئيس السيسي في ملفي سد النهضة وليبيا

أكدت مروة كمال، المسئول التنفيذي لائتلاف المؤتمر الوطني لشباب مصر، ثقة الائتلاف في الدولة المصرية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بملفى سد النهضة وليبيا ، معلنة تفويض الائتلاف الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الملفين.

وقالت "كمال" في بيان، الاثنين، أن التأييد الكبير من الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية ، فضلا عن الرأي العام العالمي و قادة ورؤساء مختلف دول العالم لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ليبيا وسد النهضة.





وأوضحت المسئول التنفيذي للائتلاف، أن الشعب المصري يقدر المسؤولة الواقعة علي عاتق الرئيس والحكومة وأنه دائما ما يتحدث بكل ثقة وشفافية وأنه لن يتردد في التدخل العسكري إذا كان هناك تهديد مباشر للأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر هي الشريك الحقيقي في الأمن الليبي حيث الحدود والمصير المشترك كما جاء ترحيب شيوخ وأعيان قبائل ليبية بخطاب السيسي، والتأكيد على أن معاهدة الدفاع العربي المشترك تكفل تدخل مصر في ليبيا بغطاء شرعي بعد مطالبة البرلمان الليبي لذلك .





وذكرت أن الرئيس طرح تلك الرؤية بكل وضوح وحسم سواء خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية او اجتماعاته المهمة مع كبار المسئولين ورؤساء الاجهزة المصرية او محادثاته مع قيادات ورؤساء العالم ، بالإضافة إلى خطاباته التي حملت العديد من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره بمثابة تفويض حقيقي من المصريين للزعيم الرئيس السيسى ليتخذ ما يراه من إجراءات تكفل الحفاظ على الامن القومي المصري ومواجهة اى تهديدات للحدود المصرية وايضا عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.