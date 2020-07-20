أحمد فلوكس عن مسبار الإمارات: العرب إلى المريخ.. كلنا فخر بهذا الإنجاز العظيم

احتفي الفنان أحمد فلوكس بإطلاق الإمارات، مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ.

ونشر أحمد فلوكس صورة للشيخ محمد بن زايد وعلق قائلا: " #العرب_إلى_المريخ‬⁩ بقيادة دولة الإمارات 👏🏾👏🏾 نهنئ الامارات قيادة وحكومة وشعب على إطلاق ⁧‫#مسبار_الأمل_للمريخ‬⁩ .. هذا الإنجاز الغير مستغرب وإلى الأمام دائما وابدا ..كلنا فخر بهذا الإنجاز العظيم

وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر.

ومن المفترض أن تشهد رحلة المسبار التي تبلغ 500 مليون كيلومتر ، وصول الروبوتات الآلية في فبراير 2021 - وذلك في وقت الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات.





ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر. وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.