بعد إطلاقه هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري.. أحمد موسى: تصدرت التريند في قطر

كشف الإعلامي احمد موسي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، عن أنه

حلَّ ثالثا في الترند العالمي، والأول في تريند قطر الداعمة الأولى لتركيا، وذلك بعد

أن أطلق هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري عبر

برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد،

بعد موافقة مجلس النواب على إرسال قوات الجيش المصري للحرب في ليبيا ضد الميلشيات والعناصر التركية.