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أخبار العالم

بعد إطلاقه هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري.. أحمد موسى: تصدرت التريند في قطر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:28 ص
احمد موسي
احمد موسي
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مصطفى كرم
كشف الإعلامي احمد موسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، عن أنه حلَّ ثالثا في الترند العالمي، والأول في تريند قطر الداعمة الأولى لتركيا، وذلك بعد أن أطلق هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري عبر برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، بعد موافقة مجلس النواب على إرسال قوات الجيش المصري للحرب في ليبيا ضد الميلشيات والعناصر التركية.

وكتب أحمد موسى، عبر "فيسبوك" : "مفاجأة .. هاشتاج كلنا الجيش المصري الذي أطلقه الاعلامي أحمد موسي الأول في قطر".

وما زال الهاشتاج يحتل المرتبة الأولي في مصر والسعودية والإمارات والكويت بأكثر من ٧٢ ألف تغريدة ".


وكان مجلس النواب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بإرسال قوات خارج الحدود المصرية وخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.

ودعت القبائل الليبية في وقت سابق الجيش المصري للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبين والوقوف في وجه التدخلات التركية على الأراضي الليبية.
بعد إطلاقه هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري.. أحمد موسى: تصدرت التريند في قطر
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