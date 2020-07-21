باتون ساليه.. حكاية فيديو حمو بيكا حديث مواقع التواصل

أثار مطرب أغاني المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله لأغنية مهرجانات جديدة.





وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة "وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.





وترددت شائعات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة بدخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.









