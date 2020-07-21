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فن

باتون ساليه.. حكاية فيديو حمو بيكا حديث مواقع التواصل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:05 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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شروق ابراهيم
أثار مطرب أغاني المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك أثناء تسجيله لأغنية مهرجانات جديدة.

وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة "وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.

وترددت شائعات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة  بدخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.


وكان حمو بيكا دخل قائمة  مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.
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