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رياضة

صباح الحب.. حمدى النقاز يتغزل فى زوجته

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:12 م
النقاز وزوجته
النقاز وزوجته
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محمد بدران

شارك النجم التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر حمدي النقاز، بصحبة زوجته ميرفي النقاز، بإطلالة كاجوال انيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعلق النقاز على الصورة قائلًا: "صباح الحب".


يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقل مؤخرًا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.


وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجي.

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Morning love ❤️

A post shared by Hamdi & Merva (@al_naguez_hamdi) on

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