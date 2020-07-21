قطر تستعين بأنظمة سلامة إسرائيلية لتأمين مطاراتها

قال موقع "تيك تايم" إن قطر استعانت بأنظمة سلامة من صناعة شركة Xsight الإسرائيلية لتأمين مطاراتها.





وأوضح الموقع الإسرائيلي أن قطر قررت تركيب منظومة RunWize لأمن وسلامة المطارات التي تنتجها شركة Xsight الإسرائيلية التي تتخذ من روش هعين مقرا لها، في مطار حمد للكشف عن الأجسام الغريبة على مسارات الإقلاع والهبوط بالمطار.





وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة Bayanat Engineering Qatar.





جدير بالذكر أن شركة Xsight الإسرائيلية تأسست في عام 2005 وقامت بتركيب نحو 11 ألف جهاز بمطارات مختلفة حول العالم، وتقوم منظومة RunWize برصد أي جسم من شأنه تعريض أمن الطائرات للخطر أثناء الإقلاع والهبوط، مثل الأجسام الغريبة وغيرها.



