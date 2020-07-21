AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر تستعين بأنظمة سلامة إسرائيلية لتأمين مطاراتها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:46 م
منظومة الشركة الاسرائيلية
منظومة الشركة الاسرائيلية
Advertisements
قسم الخارجي
قال موقع "تيك تايم" إن قطر استعانت بأنظمة سلامة من صناعة شركة Xsight الإسرائيلية لتأمين مطاراتها.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن قطر قررت تركيب منظومة RunWize لأمن وسلامة المطارات التي تنتجها شركة Xsight  الإسرائيلية التي تتخذ من روش هعين مقرا لها، في مطار حمد للكشف عن الأجسام الغريبة على مسارات الإقلاع والهبوط بالمطار.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة Bayanat Engineering Qatar.

جدير بالذكر أن شركة Xsight الإسرائيلية تأسست في عام 2005 وقامت بتركيب نحو 11 ألف جهاز بمطارات مختلفة حول العالم، وتقوم منظومة RunWize برصد أي جسم من شأنه تعريض أمن الطائرات للخطر أثناء الإقلاع والهبوط، مثل الأجسام الغريبة وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يتزود بشبكة اتصالات موحدة.. وجانتس يتفقد جبهة سوريا ولبنان

صواريخ مجنحة.. روسيا تستعرض منظومات ستريلا-10 المطورة للدفاع الجوي .. شاهد

استعانوا بعمرو دياب للإعلان عنها.. مواصفات لامبورجيني اوروس 2019 .. هضبة السيارات

البنتاجون تشتري نصيب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. اتجاه كبير ليكون حل أزمة سد النهضة أفريقيا .. التموين تكشف أسعار اللحوم.. أسباب انخفاض أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

سقوط أمطار في 4 مناطق.. الأرصاد: استمرار حالة استقرار الطقس حتى السبت المقبل.. شاهد

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

بعد خناقة الساحل .. شاهد شاكيرا وجينفر لوبيز يظهرن بالبوركيني .. صور

لن نستقبل الاستعمار التركي بـ الورود.. البرلمان الليبي يوجه رسالة للجزائر

عدوى نادرة من الحرب العالمية الأولى تعاود الظهور في ولاية أمريكية.. ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة