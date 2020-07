7 أفلام وثائقية.. مناقشة مشروعات تخرج تحاكي رؤية مصر 2030 لطلاب المستقبل

ناقشت لجنة تحكيم، مكونة من الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين والمخرج السينمائي الكبير هاني لاشين ومدير التصوير السينمائي عصام فريد، مشروعات تخرج قسم الإعلام السياسي في جامعة المستقبل ، والمكونة من 7 أفلام وثائقية تناقش موضوعات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وانطلقت فعاليات مناقشة مشروعات تخرج جامعة المستقبل قسم الإعلام السياسي في حضور كوكبة من الأكاديميين وأعلام الإخراج والنقد الفني، للمشاركة في تقييم مشروعات طلبة السنة النهائية، تحت رعاية الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين الشواربي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.









وضمت المشروعات ٧ أفلام وثائقية هي "تيناس، مفتاح الخير، اللقطة الأخيرة، أر أكس RX، بعد مرور، مش ب إيدي ، This is Dahab، Off Line"، اهتمت بمناقشة موضوعات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، بالتركيز على عودة السياحة بعد "كورونا"، تحت إشراف المخرج سامح الشوادي.





ورأس لجنة تحكيم، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين والمخرج السينمائي الكبير هاني لاشين ومدير التصوير السينمائي عصام فريد، بالإضافة إلى لجنة تحكيم من داخل الكلية تضم الدكتورة غادة النشار المدرس بقسم الإعلام السياسي بالكلية والدكتورة ميرال صبري رئيسة القسم .





وأثنى الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، على الطلاب وما قدموه من عروض، موضحًا أن جامعة المستقبل تحرص علي دعم الطلاب وتوفر لهم فرص التدريب لكي يقدموا مشروعاتهم التي تعكس أفكارهم لمستقبل أفضل للمجتمع المصري.